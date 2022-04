Eduardo Leite nega que irá retomar candidatura à reeleição no RS

Eduardo Leite trata como “especulação” o rumor sobre seu potencial retorno à disputa pelo governo gaúcho.

Depois de reconhecer o direito de João Doria ser o candidato ao Planalto pelo PSDB, o ex-governador diz que irá se empenhar na formação de alianças para que seu grupo político, hoje representado pelo governador Ranolfo Vieira, tenha uma candidatura forte ao Palácio Piratini. Nada disso, no entanto, envolve uma candidatura dele à reeleição.

“O que, de fato, farei é me dedicar mais ao tema da sucessão no Rio Grande do Sul para garantir que não haja retrocesso no estado. Vou ajudar nas costuras políticas e colocar todo meu apoio e energia para garantir a continuidade do governo. Isso não quer dizer que eu seja candidato”, diz Leite.