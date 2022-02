Eduardo Bolsonaro vai para o PL de Valdemar — e não vai sozinho

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) já está com tudo pronto para se filiar ao PL e, ao que tudo indica, não irá sozinho — levará consigo o secretário especial de Cultura Mário Frias, que deverá disputar uma vaga na Câmara.

Ambos se reuniram com o presidente Valdemar Costa Neto na última terça, na sede do partido em Brasília. Curiosamente, Eduardo, no passado, já havia feito duras críticas ao cacique, chegando a frisar durante a campanha de 2018 que não era admissível se deixar seduzir pelo “discurso do centrão” — bem, águas roladas. Em novembro, o presidente Jair Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (RJ) também se filiaram à legenda.

A ideia é que a filiação de Frias e Eduardo aconteça já no próximo mês, com a abertura da janela partidária — período que, neste ano, acontece entre 3 de março e 1º de abril, e no qual deputados podem trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato.