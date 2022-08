Editora lança em setembro nova edição do livro de Gustavo Franco

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Sextante lança em setembro a nova edição de Cartas a um jovem economista, obra com textos inéditos de Gustavo Franco, o ex-chefe do Banco Central.

Na obra, Franco compartilha aprendizados, memórias e sua paixão pelo ofício em cartas endereçadas a aspirantes, estudantes e a todos os profissionais da área que buscam ampliar seu conhecimento.

A partir de histórias pessoais e relatos de momentos marcantes de sua carreira, ele introduz conceitos fundamentais da economia. E, ao avançar por questões diversas – desde os desafios do serviço público até as agruras do mercado financeiro –, oferece panoramas históricos que aprofundam a compreensão desses preceitos.

“Se nossa espécie não tomasse como central o desafio de melhorar suas condições de vida, talvez ainda vivêssemos em cavernas. A motivação econômica é o que move a humanidade”, diz Franco no livro.