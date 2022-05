Editora lança ‘A arte de escrever bem no trabalho’, inédito no Brasil

A editora Sextante prepara o lançamento de dois títulos da Harvard Business Review, coleção sobre negócios de uma das universidades mais prestigiadas dos EUA.

O primeiro, que chega às livrarias em junho, será “A arte de escrever bem no trabalho”, um guia com dicas para uma escrita mais clara e objetiva.

Em julho será a vez do lançamento de “Força mental”, título que reúne os melhores artigos já publicados na Harvard Business Reveiew sobre como lidar com as adversidades e com a pressão no ambiente corporativo.