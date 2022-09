Com medo da violência, editora desiste de livro crítico a Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em 2017, a Matrix Editora lançou o livro 13 razões para votar no PT. Com todas as páginas em branco, a “obra” era uma piada e fez sucesso na eleição.

Neste ano, a editora lançaria Tudo o que Bolsonaro fez de bom para o Brasil. As páginas, claro, novamente sairiam em branco. A Matrix desistiu de editar o livro por temer ameaças bolsonaristas. Com o PT, não houve essa violência.