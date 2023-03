Edital do MinC destina R$ 793 mil para enviar empreendedores à Argentina

O Ministério da Cultura lançou recentemente o primeiro edital exclusivo da gestão de Margareth Menezes, para viabilizar a ida de até 90 empreendedores culturais para participarem de um evento em Buenos Aires, em junho deste ano.

A pasta vai destinar 793.000 reais para que representantes de nove setores (audiovisual, circo, dança, teatro, design, editorial, hip hop, música e games) viajem à Argentina e participem das rodadas de negócios e atividades formativas da 7ª edição do Mercado de Indústrias Culturais Argentinas. Os recursos também servirão para garantir a permanência dos selecionados na cidade e o retorno ao Brasil.

O Brasil é o convidado de honra do MICA, que será realizado entre os dias 1º e 4 de junho, no Centro Cultural Kirchner. As inscrições estão abertas no site do MinC até às 18h do dia 31 de março.