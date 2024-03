Economista belga vai lançar o livro “Envigorando o Rio” na Casa G20

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Convidado pelo governo do Rio de Janeiro, o economista belga Gunter Pauli, considerado o “pai da economia azul”, faz nesta sexta-feira uma palestra de pré-lançamento do livro “Envigorando o Rio” na Casa G20, em Ipanema, às 16h.

A publicação afirma estar surgindo, em território fluminense, uma nova economia competitiva que recupera o ecossistema e, ao mesmo tempo, aborda necessidades sociais urgentes.

“As oportunidades do Rio de Janeiro são reais e abundantes. É preciso apenas que a sociedade civil, os empresários, as empresas e os políticos liderem através da ação”, afirma Pauli.

No encontro na Casa G20, haverá um debate sobre o tema do livro entre o economista belga, o governador Cláudio Castro e o secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.