Economia mundial ‘viverá dias piores’, mas Brasil vai crescer, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda que a economia mundial passará por “dias bem piores à frente”, mas que o Brasil “está condenado a crescer” e tem grandes oportunidades por representar a “segurança energética e alimentar” do ocidente.

“Do ponto de vista da economia mundial, vamos ver dias piores à frente, bem piores à frente… (As economias ocidentais) Vão passar revendo o crescimento para baixo o tempo inteiro e o nosso (crescimento do Brasil) para cima o tempo inteiro”, disse Guedes.

O ministro comparou o Brasil a um paciente em reabilitação que chega ao baile funk já de madrugada. As economias ocidentais, no caso, são os frequentadores que já estão “bêbados”, no caso, à beira de crises econômicas.

“Tá todo mundo (as economias ocidentais) às 3h da manhã no baile funk. A polícia chegou. Tá todo mundo bêbado. Vai dar um tremendo pau lá fora e nós (o Brasil) tamo chegando da clínica de reabilitação e perguntando como tá o ambiente aí, dá para entrar? Tamo fresquinho, tamo chegando. O que é uma oportunidade para o Brasil, em cima de dois grandes eixos: a energia e a segurança alimentar do mundo”, diz Guedes.

Na avaliação do ministro, até a entrada do Brasil na OCDE e outros acordos importantes, como o do Mercosul com a União Europeia, serão acelerados por causa dessas “duas condições”.

“Todos os movimentos nosso estão na direção correta… O Brasil está condenado a crescer. Ele vai crescer. Ele é parte da segurança energética do ocidente, particularmente da Europa – que tá com 40% do gás natural vindo da Rússia –, eles já sabem que dependem do Brasil. Então, deve ser mais rápido o nosso acesso à OCDE, deve ser mais rápido fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia, porque, tanto do ponto de vista de segurança alimentar e energética, o Brasil é peça decisiva. Então, não é só a questão ambiental, que já era importante, é a segurança alimentar e energética”, disse Guedes.

