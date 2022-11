É preciso ministro da Economia para explicar, diz Tebet sobre fala de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula não tinha um plano econômico para o governo durante a campanha e mostrou nesta quinta que segue sem saber o que fará. O sinal mais evidente veio no discurso confuso e cheio de falas condenando reformas e dispositivos que garantem o equilíbrio fiscal do governo repercutiu muito mal no mercado.

Há pouco, na GloboNews, Simone Tebet falou sobre o tema com o cuidado natural de quem está na transição do futuro governo. “É preciso um ministro da Economia para poder explicar um discurso político do presidente da República”, disse a senadora.

Lula, como o Radar mostrou mais cedo, não deve anunciar o ministro da Economia antes de saber a real situação da máquina e de ter garantido o passaporte de gastos sociais que será debatido no Congresso. Se a incerteza provocada pela falta de nomes para o futuro governo já era ruim, as falas de Lula sobre uma área tão sensível, num tom político sem o devido cuidado, agravaram o quadro geral.

Simone procurou amenizar as falas de Lula levando para o campo da verborragia política: “Lula estava falando para os seus”.

As falas da senadora — dizendo inclusive ser radicalmente contra revogar pontos da reforma trabalhista, como deseja o PT — mostram que uma eventual política econômica que ataque pilares fiscais do país e amplie gastos sem lastro não terá o apoio em todos os setores da base que começa a ser montada.