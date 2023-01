‘É o primeiro dia de aula na escola’, diz ministro sobre reunião de Lula

A primeira reunião ministerial de Lula, além de ajustes de discursos e de procedimentos no novo governo, servirá a um propósito bem básico.

Será a primeira oportunidade para que todos os ministros realmente se conheçam. A turma é tão grande que alguns auxiliares de Lula teriam dificuldades de nominar meia dúzia de colegas sem a ajuda de uma relação oficial de autoridades.

A primeira semana de governo caminha para o fim com uma ministra em plena fritura por ter relações com milicianos no Rio de Janeiro e, claro, por ter ocupado um cargo que o petismo julgava ser de sua cota no governo, mas foi entregue ao União Brasil em nome da tal governabilidade.

Além disso, a reunião ministerial de Lula já terá uma ala de auxiliares “desautorizados” por falarem demais e falarem sobre coisas que não podem cumprir, caso de Luiz Marinho e Carlos Lupi, que saíram anunciando mudanças que dependem do Congresso e da aprovação pessoal do próprio presidente.

Se tudo correr como espera um importante auxiliar de Lula, a reunião também “colocará a bola no chão”. Será o momento de o ministério sair do palanque, encerrar o oba-oba da posse, e começar a mostrar trabalho.