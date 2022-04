‘É hora de união contra a polarização que nos afoga’, diz Doria a Leite

Depois de Eduardo Leite ter divulgado uma carta em que anuncia o fim dos movimentos para tentar tirar de João Doria a vaga de candidato do PSDB ao Planalto, o ex-governador de São Paulo divulgou nota em que prega a união do partido para derrotar a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro.

“É com otimismo que recebo a manifestação pública do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, uma expressiva liderança do nosso partido. O gesto de reconhecimento de Eduardo, do resultado das prévias e pela candidatura única do PSDB para a Presidência da República é prova de coerência e bom senso. Finalmente, foram superadas todas as divergências internas, corroborando com o resultado e a legitimidade das prévias que mobilizaram mais de 44 mil eleitores tucanos. É um gesto honrado, democrático e elogiável”, escreve Doria.

“O Brasil precisa enfrentar seus mais graves problemas com união, cooperação, humildade e trabalho. O PSDB já mostrou ao Brasil que é capaz de tirar o país de graves crises, como aconteceu com o Plano Real. Somos, Eduardo e eu, do partido da responsabilidade fiscal, da estabilidade econômica e dos programas sociais. Juntos vamos construir uma candidatura forte do centro democrático, ao lado do MDB, União Brasil e Cidadania por um país mais justo, solidário e pacificado. É hora de união contra a polarização que nos afoga. O Brasil tem opção e o nome desta opção é esperança. Unidos, venceremos”, segue o tucano.