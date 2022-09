Startup colombiana recebe aporte milionário para expandir operação em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Muni, uma espécie de supermercado digital, recebeu um investimento de 20 milhões de dólares para expandir a operação no interior de São Paulo. Na capital paulista, a loja virtual já atua há dois anos.

Em agosto, a Muni começou a operar em Jundiaí, Várzea Paulista, Campinas e região. A perspectiva é ampliar o atendimento para mais cidades de São Paulo ainda em 2022. A empresa, fundada na Colômbia há dois anos, também vai usar o aporte, de uma impulsionadora de startups da Califórnia, para ampliar os negócios no país de origem e no México.

O modelo de negócio se baseia na participação de revendedores, que prospectam clientes nas suas comunidades, em especial, clientes das classes C e D, sem acesso às plataformas digitais de compra. As compras chegam ao usuário cadastrado no sistema da startup, que repassa os produtos para os vizinhos.

“Percebemos uma forte movimentação em áreas condominiais e residências da região metropolitana de São Paulo, onde uma pessoa é responsável pela realização das compras de mercado para boa parte dos moradores”, relata Maria Echeverri, CEO e fundadora da startup.