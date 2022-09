E-commerce amplia venda em 88% no Dia do Cliente, diz Rede Itaú

Dados da Rede, empresa de meios de pagamento do Itaú Unibanco, mostram que o Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, impulsionou as vendas no varejo.

As compras online se sobressaíram e tiveram um aumento de 88% no faturamento e de 20% no ticket médio – na comparação com as transações realizadas na mesma data do ano passado.

Nesta modalidade, os setores de Móveis e Decoração, Vestuário, Turismo e Construção estão entre os que tiveram o maior crescimento, de 169%, 156%, 147% e 131%, respectivamente.

Quando se observa o cenário geral do varejo considerando todas as vendas – ambiente físico e e-commerce – a evolução total do faturamento na data foi de 30%. Os destaques foram os Restaurantes (+81%), Cafés, Padarias e Rotisseries (+71%), Salões e Clínicas de Estética (+68%), e Vestuário (+58%).

“Esses números indicam que as iniciativas dos varejistas com descontos e promoções foram relevantes para aquecer as vendas, e os consumidores, por outro lado, se beneficiam dos preços mais atrativos dos produtos e serviços, alavancando os resultados em um mês que tem histórico de baixa no consumo”, diz Angelo Russomanno, diretor da Rede Itaú.

