’Doria sendo Doria’, diz França sobre possível desistência de tucano

O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) comentou na manhã desta quinta o aumento da temperatura no PSDB para a desistência de João Doria à presidência. A interlocutores, o tucano teria indicado que vai permanecer no cargo e tentar a reeleição no estado.

“Olha, é Doria sendo Doria, nada de novo (…) Ele vai dizer que vai ficar no cargo pra São Paulo se livrar dos socialistas e dos bolsonaristas, que só ele tem condição, porque de verdade ele é mais competitivo (…) ele consegue travar a subida do Tarcísio“, disse o ex-governador à Rádio Bandeirantes.

França afirmou, ainda, estar recebendo ligações de deputados do PSDB declarando que, caso Doria confirme a permanência no governo para tentar a reeleição, migrarão para o PSB. Os parlamentares, inclusive da base aliada do governo, já estariam ameaçando um impeachment de Doria na Assembleia Legislativa, disse França.

Grande parte dos tucanos e outros partidos aliados é próxima ao vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), e veem o possível movimento de Doria como inaceitável traição.