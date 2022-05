Doria rebate Lula por fala sobre teto de gastos: ‘não aprendeu lição’

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) rebateu as últimas declarações do ex-presidente Lula (PT) a respeito do teto de gastos da União.

De passagem por Juiz de Fora (MG) na quarta, o petista afirmou que, em seu eventual futuro governo, não haverá mais a limitação de despesas do governo federal, e defendeu a ampliação “responsável” de investimentos em áreas como a Educação.

“O teto de gastos deve ser respeitado. O governo federal tem que ser responsável com o dinheiro e o gasto público. Sem esse controle, a consequência é inflação, como estamos vendo, e o sofrimento dos mais pobres”, disse Doria. “Tem gente que, pelo visto, não aprendeu essa lição”, completou o presidenciável.

Em vigor desde 2017, o teto de gastos estabelece um limite para as despesas da União pelo período de 20 anos, de forma que o governo federal fica vedado de criar um Orçamento maior do que o do ano anterior — salvo por correção dos valores de acordo com a inflação. Aumento de determinados gastos acima da inflação é permitido, mas desde que haja cortes em outras áreas como compensação.