Doria na reinauguração do Museu do Ipiranga

João Doria, que tem se dedicado discretamente as suas atividades como consultor no setor privado, voltará a cena na próxima semana durante a reinauguração do Museu do Ipiranga, no dia 7 de setembro.

Segundo os organizadores do evento, a presença do ex-governador de São Paulo é dada como certa, já que foi ele que tocou o projeto de resgate do museu, fechado desde 2013.

Logo após assumir o mandato, em janeiro de 2019, Doria convocou uma reunião com dezenas de empresários e anunciou que a recuperação do Museu do Ipiranga seria uma das prioridades de sua gestão.

Doria então se envolveu no processo de captação de recursos para as obras, convencendo 29 patrocinadores a doarem 178 milhões. No total, a obra custou 232 milhões de reais e teve como maior patrocinador o próprio governo de São Paulo, que investiu 34 milhões na recuperação do edifício monumento e do Jardim Francês, também recuperado.