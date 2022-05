Doria leva nova ‘facada nas costas’ da cúpula do PSDB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em pré-campanha nesta semana num evento internacional com empresários brasileiros nos Estados Unidos, João Doria levou, nas palavras de um aliado, “mais uma facada nas costas” de Bruno Araújo e da ala do PSDB que deseja enterrar a candidatura dele ao Planalto.

Aliados do ex-governador foram pegos de surpresa por uma nota oficial divulgada nesta terça com o suposto apoio das bancadas de deputados e senadores ao trabalho de Araújo para formar uma aliança com o MDB de Simone Tebet. O texto, segundo aliados de Doria, foi construído e divulgado sem que todos os tucanos — nem o próprio ex-governador sabia — fossem consultados.

Os aliados de Doria dizem que o articulador do texto foi Carlos Sampaio, a mando de Araújo, para tentar sufocar o avanço da candidatura tucana. Como o Radar já mostrou, Doria caminha para anunciar sua candidatura ao Planalto mesmo sem o apoio do MDB, já que Simone não abre mão de ser a cabeça de chapa.

Uma ala do tucanato, que deseja apoiar Jair Bolsonaro, atua para evitar o lançamento da candidatura do partido, ignorando os votos de 44.000 filiados e os gastos de 12 milhões de reais no processo.