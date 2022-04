Doria faz aceno ao eleitorado do Nordeste em viagem à Bahia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Conforme o Radar mostrou na semana passada, João Doria deu a partida em sua pré-campanha à Presidência na Bahia. Ele esteve, neste fim de semana, em Salvador e em Rio das Contas, cidade na Chapada Diamantina onde nasceu o seu pai, o publicitário João Doria Neto.

Ainda com baixa pontuação nas pesquisas eleitorais, Doria fez um aceno ao eleitor do Nordeste, onde Lula e Jair Bolsonaro são fortes. O tucano disse que era “muito emocionante” para ele voltar à Bahia. “Minha terra”, disse.

Ele visitou artesãos e comerciantes da região e cumprimentou populares. No centro de Rio das Contas, foi recebido por uma banda e dançou com uma moradora local. Em Salvador, fez uma caminhada na região central. “Doria veio dar uma moral à Bahia aqui, ó”, disse um homem que cumprimentou o tucano ao lado do Elevador Lacerda.