Doria e Rodrigo Garcia terão encontro com mulheres do PSDB

Os tucanos Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, e o presidenciável João Doria se reúnem neste sábado para discutir propostas de valorização das mulheres no mercado de trabalho, na política e na sociedade.

Quem lidera o encontro é a presidente do PSDB-Mulher, Yeda Crusius. A ex-governadora do Rio Grande do Sul, junto à ala feminina do partido, conduz a iniciativa de capacitação completa a mulheres, que promete dar a 250 potenciais candidatas tucanas condições de disputar cargos eletivos com mais equidade.

Já realizado em outras regiões do país, como Goiás, Distrito Federal e Paraíba, o encontro vai abordar temas como legislação eleitoral, comunicação, políticas públicas e bandeiras para as mulheres.

“As mulheres são a maioria dos eleitores, mas a minoria em representação. É uma mudança de cultura profunda. Não podemos fechar os olhos para essa realidade e o melhor momento para colocar o assunto na mesa é agora, às vésperas das eleições”, diz Yeda.

