Doria deixa governo de SP e se apresenta como ‘nova alternativa’ ao Brasil

Depois de um longo dia de conversas tensas no ninho tucano, João Doria acaba de anunciar sua saída do governo de São Paulo e o lançamento do seu projeto presidencial.

No evento oficial do governo paulista com prefeitos, o tucano defendeu uma “nova alternativa” política ao país fora da polarização entre Jair Bolsonaro e Lula, e pregou uma aliança pela “democracia e liberdade” no Brasil.

“Sim, serei candidato a presidente da República pelo meu partido, o PSDB”, disse Doria.