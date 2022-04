Doria começa a usar SP como vitrine para sua candidatura ao Planalto

João Doria começou a mostrar na televisão, no horário nacional do PSDB, os feitos de sua gestão em São Paulo. Em um dos vídeos exibidos por sua pré-candidatura, tucano fala das conquistas econômicas no governo paulista, da geração de empregos e da vacina contra o coronavírus, marco importante para o país do seu período como governador.

“Disseram que era impossível criar empregos e fazer a economia crescer na crise. São Paulo criou 30% de todos os empregos do país e cresceu cinco vezes mais do que o Brasil. Disseram que era impossível um governador trazer a vacina para você e sua família. E adivinha o que aconteceu?”, diz o narrador no vídeo.

“É possível fazer pelo Brasil o que fizemos em São Paulo. Comida no prato, emprego e dinheiro no bolso. É isso que o Brasil precisa”, diz Doria no fim do vídeo.

