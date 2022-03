Doria começa a se despedir do governo em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aliados de João Doria notaram que, sem alarde, o governador pediu licença aos convidados do Palácio Boa Vista no último final de semana e cumprimentou individualmente cada funcionário do local, agradecendo pelo trabalho e empenho nos últimos quatro anos.

O gesto marcou a sua última visita ao espaço em Campos do Jordão como mandatário estadual. Doria reservou os dias do Carnaval para se dedicar às costuras políticas de sua pré-candidatura à presidência da República e recebeu políticos e dirigentes partidários na cidade.