Eduardo Bolsonaro não paga multa a Doria e entra na dívida ativa de SP

Eduardo Bolsonaro está prestes a ter 552 reais inscritos na dívida ativa do governo de São Paulo.

Autuado em junho do ano passado por não usar máscara em uma de suas visitas ao estado — a inauguração de um centro de tecnologia em Sorocaba –, o deputado federal não pagou a penalidade estipulada e, recentemente, o governo Doria publicou a punição definitiva.

Se ainda assim débito não for quitado, a Procuradoria Fiscal pode entrar com uma ação de execução fiscal contra o ‘zero três’ do presidente, acrescentando os juros e valores acessórios à dívida.