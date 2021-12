Doria anuncia nesta semana a entrega de dois novos museus

Governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB ao Planalto, João Doria vai anunciar nesta segunda a entrega de dois novos museus e a ampliação de mais um para o próximo ano.

O Museu das Favelas e o das Culturas Indígenas se somarão aos outros 21 em atividade, 17 na capital, 3 no interior e 1 no litoral.

O Museu da Diversidade Sexual, que já existe desde 2012, sofrerá uma grande ampliação. As três iniciativas contam com um investimento de cerca de 40 milhões de reais e fazem parte do plano de expansão das redes de museus do Governo de São Paulo. Há oito projetos já realizados ou em curso e mais 13 em fase de execução.

“Os novos museus reforçam o compromisso do Governo de São Paulo de promover a cultura e garantir visibilidade a esses segmentos, sua potência e protagonismo, além de preservar a memória”, diz Doria.