“Dor, tristeza e revolta”, diz mulher exposta por Boulos na campanha

Uma mulher de São Paulo decidiu acionar Guilherme Boulos na Justiça depois de ter sua imagem reproduzida em peças de campanha do candidato a prefeito da capital.

Kelly Gonçalves pede indenização de 30.000 reais ao candidato por ter sua imagem divulgada sem autorização. Kelly estava na região de São Mateus, em 2017, quando a polícia coordenou uma operação de reintegração de posse. A imagem dela acabou ganhando espaço na campanha de Boulos por ter o candidato participado do episódio apoiando os moradores.

Na ação, a mulher diz que Boulos “esteve na reintegração juntamente com sua equipe de filmagem que realizaram as imagens, no entanto, ocorre que em nenhum momento foi comunicado à Autora dos registros das fotos, ou solicitado a sua autorização para fazer uso destas”.

“O requerido (Boulos) não respeitou o momento de impotência e abalo emocional da Autora diante da situação vexatória, utilizando-se indevidamente da sua imagem para promover campanha política em suas redes sociais”, reclama a mulher na ação.

“Além de não ter autorização para o uso da imagem da Autora, o Requerido utilizou da fragilidade daquela para promover campanha política em benefício próprio, causando mais dor, tristeza e revolta à Requente, pois, passou a reviver todo aquele pesadelo novamente, ocasionando-lhe grande abalo emocional”, diz a defesa da mulher.