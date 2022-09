Dono do site ‘bolsonaro.com.br’ expõe ódio bolsonarista nas redes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na semana passada, o filósofo curitibano Gabriel Baggio Thomaz, de 29 anos, tornou-se conhecido no país por ter comprado o domínio “bolsonaro.com.br” e colocado no ar um site com duras críticas ao presidente da República.

Ao Radar, Thomaz disse que seu objetivo foi criar uma “galeria de arte digital e acervo jornalístico” para exercer sua “liberdade de expressão” ao expor a dura retrospectiva crítica ao governo.

Como acontece sempre que algum crítico ao presidente ganha visibilidade, o filósofo tornou-se alvo de uma enxurrada de ameaças e insultos nas redes. Ele, em novo movimento, postou nesta terça o suco de ódio bolsonarista no site que leva o nome do presidente.

“Bolsonaro tem que matar vocês mesmo”, diz um apoiador do presidente num e-mail a Thomaz. “Bolsonaro vai f… você”, diz outro bolsonarista. “Seus dias estão sendo contados”, escreveu outro valentão bolsonarista. “Vai morrer”, disse outro.

“O retrato do ódio. A tática do medo para reprimir a verdade e a liberdade de expressão”, escreveu Thomaz no site. “A intimidação não cala uma nação. Não estamos sozinhos”, seguiu o filósofo.