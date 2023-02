Do Val apresenta atestado psiquiátrico para confirmar sanidade mental

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nesta terça, o Radar mostrou que Marcos do Val disse — atenção ao termo — a aliados que estava sob forte estresse e que, por não ter condições psicológicas de tocar o mandato no Senado, estava determinado a pedir licença da Casa.

O senador, que diz uma coisa de manhã e fala outra à tarde, voltou atrás também nesse relato — uma conversa com detalhes constrangedores que o Radar não detalhará a pedido das fontes que estiveram com Do Val e pediram reserva para não ofuscar ainda mais o colega.

Nesta quarta, o senador divulgou um laudo psiquiátrico emitido pelo Senado em que o psiquiatra Bruno Andrade atesta “para os devidos fins que o senador Marcos Ribeiro do Val foi avaliado por mim em 7/2/2023 e que encontra-se apto, do ponto de vista de sua saúde, para o exercício do cargo”.

“Está circulando que irei tirar licença por questões de saúde ou por motivos pessoais. Comunico a todos que isso não procede e que seguirei trabalhando normalmente no Senado Federal”, disse o senador.

Investigado no STF por causa de suas diferentes versões apresentadas sobre a operação tabajara para prender Alexandre de Moraes, melar a eleição e evitar a posse de Lula, Do Val acabou produzindo uma prova contra si. Não poderá alegar que estava maluco quando entrou nessa confusão toda.