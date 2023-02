Do Val agora oferece provas contra Moraes a bolsonarista, mas é ignorado

Na quarta, Marcos do Val acionou um emissário de Jair Bolsonaro para dizer que tinha provas contra Alexandre de Moraes: “Consegui atingir o Alexandre. Ele cometeu um crime”.

Ainda no contato com o interlocutor de Bolsonaro, ele disse que seus documentos sobre os tais “crimes do Alexandre” iriam “blindar Bolsonaro”. Ninguém, no entanto, levou a sério.

“É maluco”, diz a fonte bolsonarista.

Nesta semana, aliás, Do Val chorou diante de colegas no Senado enquanto pedia proteção da Casa para não ser preso pelo ministro do STF.