Dívida milionária do Barcelona por escolinha em SP vai parar na Justiça

Um fundo de investimento cobra na Justiça de São Paulo por dívidas geradas para instalar uma Barça Academy, escolinha franqueada do Barcelona, na capital paulista. Ao todo, somada a multa e honorários, o caso ultrapassa os 20 milhões de reais.

Desde a pandemia, o negócio não andava bem. A escolinha funcionou em parte no Clube Paineiras, na Zona Oeste de São Paulo, até o fim do ano passado.

Agora, o clube catalão corre o risco de ser responsabilizado pelas pendências com os credores. Advogados que atuam no caso alertam para a possibilidade de interferência, inclusive, em um eventual negócio com jogadores de times do Brasil.