Distante de Lula, Temer ainda avalia se apoiará Bolsonaro

5 out 2022

Como disse ao Radar nesta quarta, Michel Temer ainda não declarou publicamente apoio a Jair Bolsonaro na disputa contra Lula no segundo turno.

O ex-presidente apresentou apenas os argumentos que tornam “impossível” uma declaração dele de apoio a Lula. “Confesso que ainda não declarei apoio expresso (a Bolsonaro). O certo é que o grupo de Lula a todo momento declara que vai revogar todo o meu legado reformista. Como apoiá-los? Impossível”, disse Temer ao Radar mais cedo.

Desde que a declaração do ex-presidente foi publicada pelo Radar, muito se questionou sobre como se dará a declaração de apoio de Temer a Bolsonaro. Temer, no entanto, ainda não decidiu se vai mesmo tomar partido na disputa. Como ex-presidente que defende a pacificação do país, ele avalia ficar distante do Fla-Flu de segundo turno.

Não vai apoiar Lula por causa dos ataques petistas, mas isso não quer dizer que irá declarar apoio a Bolsonaro. “Com alguém que defende a pacificação, talvez não seja bom tomar partido de um lado”, diz Temer.

