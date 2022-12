Distanciamento do mundo político será desafio para Haddad na Fazenda

Paulo Guedes virou superministro, acumulando funções de diferentes pastas na estrutura da Economia, porque Jair Bolsonaro sempre foi um presidente neófito na área. Defendia essa concentração de poderes afirmando considerar tal forma de operar mais efetiva para tomar decisões rápidas e destravar gargalos sem ter que lidar com as velhas barganhas políticas nem opiniões divergentes na burocracia da máquina.

Controlava o Planejamento, as decisões sobre investimentos, os benefícios empresariais e os ajustes fiscais com a mesma caneta. A estrutura que lhe dava força também era retrato de sua maior fraqueza: a falta de paciência e capacidade de fazer política, de articular e construir pontes no mundo de Brasília. Se não tinha traquejo para fazer alianças — assumiu prometendo uma prensa no Congresso –, tinha poder para mandar. O método serviu para avançar em questões administrativas, mas sempre foi insuficiente em outras áreas. “É impossível um ministro fazer direito o trabalho de três”, disse certa vez um auxiliar próximo de Guedes, referindo-se ao caos da Economia na negociação da reforma administrativa.

Ao longo dos anos, Guedes perdeu batalhas justamente nos temas que dependiam de articulação política. Avançou e venceu boas brigas onde seus interesses também eram compartilhados pelo mundo partidário. Aprovou marcos regulatórios, avançou em questões burocráticas para modernizar a máquina, mas nunca foi popular no meio político. O ministro sempre foi visto de forma distante e torta por líderes do Senado e da Câmara. Mantinha suas ações no governo amparado na confiança que Jair Bolsonaro depositava nele.

Fernando Haddad, o futuro chefe da Fazenda, terá justamente o desafio inverso. Com o desmonte do superministério, terá que negociar com ministros que desejam gastar — caso do Desenvolvimento, Indústria e Comércio — e fazer política à custa dos cofres públicos — caso do Planejamento –, ampliando a estrutura estatal, concedendo reajustes a categorias da elite do funcionalismo entre outros setores. Aqui, o velho fogo amigo dos governos petistas será um tormento constante.

Além de perder o poder sobre o administrativo e o setor de investimentos, Haddad precisará desfazer a imagem formada em torno dele no meio político e no mundo empresarial. No Congresso, a exemplo de Guedes, o futuro ministro é visto com desconfiança e distanciamento, segundo avaliações de líderes partidários ouvidos pelo Radar. No meio empresarial, é considerado professoral e arrogante. Tanto o meio político quanto o setor produtivo condenam o ego do escolhido de Lula para o cargo mais importante da máquina. Consideram Haddad um apaixonado pelas próprias ideias num cargo no qual o segredo do sucesso sempre esteve em saber ouvir.

Haddad foi parar na Fazenda por ser o grande nome do PT para o pós-Lula e por ter qualidades e requisitos para assumir a missão. Com a saída de cena do presidente eleito nos próximos anos, será difícil para o partido manter-se no poder sem um nome de peso. Como já disputou uma eleição — a que perdeu para Bolsonaro — e terá a caneta poderosa da Fazenda nas mãos, Haddad é visto como a grande aposta para disputar o Planalto, caso o governo Lula seja bem sucedido no resgate do país.

Quando assumir o cargo na Fazenda, Haddad terá o desafio de se aproximar do meio político para fazer com que o Congresso aprove medidas nem sempre populares ou de interesse de seu partido. Terá que negociar com diferentes setores — uma bancada ruralista e outra evangélica amplamente fortalecidas nas urnas, por exemplo — e mostrar que sabe usar as ferramentas de convencimento.

O que pesa a favor de Haddad — e que Guedes nunca teve no sua gestão — é que o futuro ministro terá no presidente da República um aliado na condução política dos temas do governo. Nos quatro anos de Bolsonaro, Guedes foi boicotado pelo presidente em diferentes momentos. Sempre que vencia uma batalha na Economia, via Bolsonaro fabricar uma crise qualquer para tirar o foco do que realmente era importante.

Haddad, ao que tudo indica, não precisará sofrer com a falta de visão e de liturgia do presidente da República. Terá no presidente da República um condutor das ações no governo e competente articulador político. Lula, como mostra VEJA na edição que está nas bancas, será o verdadeiro maestro das políticas do Planalto, sem essa muleta de “Posto Ipiranga” criada por Bolsonaro. O chefe do Planalto, no entanto, sempre pode errar no governo. Como, no meio político, “presidente não erra”, se a coisa não for bem na Fazenda, a chance de Haddad pagar o preço será grande. O jogo que começa não será nada fácil ao chefe da Fazenda.