Disque 100 já recebeu quase 600 denúncias de violência política em 2024

Às vésperas das eleições municipais, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania informou nesta sexta-feira que o Disque 100 recebeu 586 denúncias de casos de violência política de janeiro a agosto deste ano, um aumento de 193% em relação aos 200 registros do mesmo período de 2023.

Nos oito primeiros meses de 2024, as denúncias mais contabilizadas pelo Disque Direitos Humanos foram de violência política de gênero e contra as mulheres (387), participação e democracia (149), votar e ser votado (37) e violência política étnico-racial (52).

Em todo o ano passado, foram registradas 393 denúncias. Já em 2022, foram 352. No anterior, o Disque 100 recebeu 51 comunicados de ocorrências de violência política.

O canal do MDHC é gratuito e anônimo, com garantia do sigilo das denúncias, que também podem ser feitas por meio do WhatsApp (61) 99611-0100; Telegram (digitar “direitoshumanosbrasil” na busca do aplicativo); página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos; e videochamada em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

“Reitero a necessidade de as pessoas usarem mais este instrumento de denúncia que é Disque 100. Com certeza é possível que tenhamos mais registros do que temos registrados”, diz a ouvidora nacional de Direitos Humanos, Denise de Paulo.