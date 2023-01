Disputa por vaga no TCU tem dossiê e acusações de corrupção

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), candidato de Arthur Lira para a vaga da Câmara no TCU, virou alvo de um dossiê no Congresso. O papelório lista investigações de corrupção contra o parlamentar, afirma que “ele não possui reputação ilibada para o cargo de ministro do TCU” e sentencia: é “bolsonarista”.

A eleição no plenário da Câmara será no dia 2 de fevereiro. Fotos de Jesus em reuniões animadas na casa de Lira, que articula a busca de votos, também estão no material.