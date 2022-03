Disputa por mandato tampão em Alagoas divide base de Renan Filho

O apoio de Renan Filho a Paulo Dantas para o mandato-tampão de governador de Alagoas — atual governador, Filho vai disputar uma vaga no Senado — divide a base do mandatário emedebista no estado.

Ninguém, claro, quer falar abertamente sobre a opção de Filho por Dantas, que é amigo dele de outros carnavais, mas aliados dizem que a escolha pode fortalecer grupos rivais do clã Calheiros no estado. Para os aliados do governador, Dantas é próximo demais do presidente da Assembleia, Marcelo Victor, adversário do governador.