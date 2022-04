Disputa contra Bolsonaro será a mais dura desde a redemocratização, diz PT

Giro VEJA - quarta, 13 de abril

A polêmica das compras de remédios feitas para o Exército é um dos destaques do dia

A compra de Viagra pelas Forças Armadas entrou na pauta de um almoço entre o presidente Jair Bolsonaro e pastores das igrejas evangélicas, nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto. Durante o encontro, o presidente tratou de minimizar a aquisição do medicamento.