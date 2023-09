Discurso de Lula na ONU vira desafio para o petista na escolha do STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Não que Lula tenha muita preocupação em guardar coerência entre o que faz no governo e o que diz no palanque, mas o discurso dele na ONU encheu de esperança uma ala da esquerda que sonha em ver uma mulher negra no STF.

Em seu pronunciamento, Lula escolheu a “desigualdade” como fio condutor de todas as reflexões que apresentou aos chefes de países em Nova York. Num dos trechos, afirmou que “alcançar a igualdade racial” é um objetivo do seu governo.

Se for verdade, não há como Lula desviar do pleito de setores progressistas sobre a escolha de uma mulher negra para o lugar de Rosa Weber no Supremo.

Auxiliares de Lula dizem que ele estaria inclinado a escolher entre Bruno Dantas, Flávio Dino e Jorge Messias.

O petista voltará ao Brasil sem uma definição em relação ao Supremo e também fechado em mistério sobre quem será o novo chefe da PGR.

