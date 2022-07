Discurso de Bolsonaro a embaixadores é crime de responsabilidade, diz Ciro

Ciro Gomes (PDT) disse que Jair Bolsonaro (PL) cometeu crime de responsabilidade durante um discurso no encontro do presidente com embaixadores de diversos países em Brasília nesta segunda.

Na reunião, o presidente atacou ministros do TSE e do STF e voltou a fazer acusações infundadas sobre a segurança das urnas eletrônica e o processo eleitoral brasileiro. Segundo Ciro, o discurso de Bolsonaro foi um “horrendo espetáculo” e que é preciso que se busque “instrumentos legais para retirá-lo do cargo”.

“Sei que se trata de uma tarefa delicada porque temos uma figura como Arthur Lira na presidência da Câmara, a quem caberia dar andamento a um pedido de impeachment. Não há mais paciência política nem armadura institucional capazes de suportar tamanho abuso. Muito menos complacência de se interpretar organização clara e deliberada de golpe como arroubos retóricos ou desatinos de um presidente desqualificado”, disse.

Para Ciro, ou Bolsonaro deixa de ser presidente ou o Brasil deixará de fazer parte do grupo de países que têm a democracia como regime político e social. “Nunca, em toda a história moderna, o presidente de um importante país democrático convocou o corpo diplomático para proferir ameaças contra a democracia e desfilar mentiras tentando atingir o Poder Judiciário e o sistema eleitoral.”

Continua após a publicidade