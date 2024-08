Os três partidos com mais chances de vitória nas capitais em outubro

Murilo Hidalgo, diretor do Paraná Pesquisas, diz que três partidos são, hoje, favoritos a conquistar diferentes prefeituras de capitais: PSD, MDB e União Brasil.

As siglas apresentam nomes que estão na dianteira das pesquisas em diferentes cidades. Ricardo Nunes, por exemplo, é do MDB e deu a largada em sua campanha neste sábado.

No Rio, o prefeito Eduardo Paes, do PSD de Gilberto Kassab, também lidera com folga as pesquisas.

Na Bahia, Bruno Reis, do União Brasil, também está na dianteira em busca da reeleição.