Diretor de pesquisas de Trump participa de seminário de marqueteiros em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O estrategista político Alexander Tarascio, do instituto de pesquisas eleitorais Cygnal, que trabalhou para a campanha vitoriosa de Donald Trump nos Estados Unidos, é uma das atrações de evento do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), na próxima semana, em São Paulo.

Também estão confirmados no “2º Seminário do CAMP: Estratégia, Comunicação e Democracia” Mark McKinnon, que foi estrategista de George W. Bush e John McCain, e Jess O’Connell, conselheira sênior das campanhas presidenciais de Hillary Clinton e Pete Buttigieg.

O evento está marcado para 26 e 27 de novembro, no auditório da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), na Vila Mariana, na zona centro-sul da capital paulista. Vai reunir vários dos principais marqueteiros do país.

Entre os temas de destaque estão novas propostas para normas da Justiça Eleitoral e o papel dos meios de comunicação e do marketing político no fortalecimento da democracia.

Além da ESPM, o evento contará com o apoio da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) e de agências de comunicação.

Para Bruno Hoffmann, presidente do CAMP, a importância do encontro, especialmente no período pós-eleitoral, é estimular o debate sobre o mercado.

“O principal ponto da agenda não é discutir cases, mas refletir sobre a relevância do mercado, debater caminhos e oportunidades para desmistificar nossa atividade. Um trabalho contínuo de estímulo à profissionalização do setor e de relacionamento para estar cada vez mais próximo das instituições democráticas, em especial da Justiça Eleitoral e do Congresso Nacional”, afirmou.

Hoffmann acredita que, ao participar do processo de decisão e regulamentação, os profissionais podem contribuir para o fortalecimento da democracia.

“Conseguimos trazer nosso olhar para que as normas estejam coerentes e justas, não apenas para nosso trabalho, mas, também, para o fortalecimento da democracia. Nossa expectativa é criar um debate enriquecedor, discutindo que tipos de regras poderiam ser modificadas, sob a ótica da comunicação”, disse.