Diretor da Band lança livro sobre debates eleitorais na TV

Atualizado em 17 out 2023, 10h29 - Publicado em 17 out 2023, 18h01

Diretor de Jornalismo da Band há 38 anos, Fernando Mitre lança, no próximo dia 26, o livro Debate na veia – Nos Bastidores da Tevê, A Democracia no Centro do Jogo, no qual passa em revista a história dos debates eleitorais no país desde a redemocratização. O lançamento do livro acontecerá no Teatro Áureo Cruz, às 18h.

No dia 7 de novembro, o lançamento será no Rio de Janeiro, na Associação Brasileira de Imprensa.

