‘Direito de propriedade é o nosso calcanhar de Aquiles’, diz líder do agro

Empresários do agronegócio têm pedido por esclarecimentos sobre as políticas agrícolas do governo Lula. O presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Gedeão Silveira Pereira, demonstra receio que a proximidade do PT com movimentos sociais indígenas, quilombolas e do MST freie o desenvolvimento do setor.

“A influência política, fundamentalmente, através da invasão de propriedades, através da questão indígena, através dos quilombolas e nós não contestamos, cada um no seu quadrado, o que nós não podemos permitir é que isso tranque o desenvolvimento da agricultura brasileira e que gere inseguranças”, disse.

Pereira afirmou que o investimento nas lavouras só é possível com a garantia do direito à propriedade privada. Ele teme que o governo de um partido de esquerda ponha em risco terras de agricultores.

“Os partidos de esquerda, no mundo inteiro, eles têm dificuldade de lidar com a iniciativa privada e o direito de propriedade. E para nós agricultores, o direito de propriedade é o nosso calcanhar de Aquiles”, comentou.

O presidente da entidade agrícola está no Egito, onde cumpre agenda na COP-27. Ele pede que o novo governo isente taxações sobre a atividade do agronegócio, inclusive, como meio de proteção ao Meio Ambiente.

“Uma das preocupações que nós temos é que não haja absolutamente nenhum tipo de tributação em cima do agronegócio porque o agronegócio precisa continuar investindo fortemente até para continuar contribuindo para as soluções globais do clima”.