Diplomatas viajam para preparar visitas de Bolsonaro a Rússia e Hungria

Diplomatas do Ministério das Relações Exteriores já começaram a embarcar nesta quinta-feira rumo à Rússia e à Hungria para darem andamento aos preparativos, in loco, para a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos dois países.

Mesmo diante de pressões internas e externas para que Bolsonaro desista da visita à Rússia, que ameaça invadir a Ucrânia, o Itamaraty não conta com um recuo do presidente. A previsão é que ele viaje a Moscou para se reunir com Vladimir Putin no próximo dia 14.

Os servidores da pasta integram o chamado Escav, sigla para Escalão Avançado, que chega ao destino antes do presidente.