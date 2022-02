Diplomacia de Bolsonaro veta visto a visitantes do Paquistão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Embaixada brasileira em Islamabad, no Paquistão, suspendeu a emissão de vistos de visita para o Brasil — o escritório culpa a crise humanitária no Afeganistão pela interrupção das concessões. O Radar teve acesso a email enviado pela representação diplomática brasileira a uma paquistanesa que tenta vir ao Brasil — e não há previsão de restabelecimento do serviço.

Por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores de Bolsonaro nega a informação e diz que “não houve suspensão ou interrupção dos serviços de concessão de vistos na embaixada”.

Com a retirada das tropas americanas do Afeganistão e o retorno do Talibã ao poder, milhares de afegãos fugiram para países limítrofes — principalmente ao Paquistão –, em busca de porta de entrada para refúgio humanitário, entre eles o Brasil.