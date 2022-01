Diplomacia de Bolsonaro luta contra boate de striptease em Londres

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo “da família” de Jair Bolsonaro lida com uma crise internacional. O consulado em Londres pediu socorro a Brasília nesta semana porque parte do prédio onde funcionam as suas instalações vai virar um… clube de striptease.

A diplomacia brasileira mobiliza vizinhos londrinos contra o empreendimento que promete apresentações de artistas completamente nuas. “O novo estabelecimento, denominado ‘Sophisticats’, oferecerá ‘full nudity striptease’ de segunda a sábado, das 10h às 5h, e aos domingos, das 10h às 00h”, diz o Itamaraty.

Leia aqui a íntegra do telegrama enviado pelo Consulado-Geral do Brasil em Londres ao governo de Bolsonaro.