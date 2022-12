Diplomação de Lula no TSE já tem 130 convidados confirmados

Comparada ao grande evento que foi a posse de Alexandre de Moraes no comando do TSE, a diplomação de Lula na segunda será, digamos, modesta. Terá cerca de 130 convidados já confirmados — a lista mesmo é um pouco maior — e será curta, sem o tradicional espaço para que todos os convidados cumprimentem o presidente diplomado e tirem fotos.

Se o evento não terá espaço para festejos, a segurança será ainda mais reforçada do que foi no caso de Moraes. As forças de segurança irão isolar um perímetro muito maior que o demarcado na posse de Moraes. Além disso, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal receberá suporte da polícia judiciária do TSE, que será ampliada. Toda a coordenação do evento está sendo tocada pela equipe de Lula em parceria com o TSE.