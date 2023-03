Diogo Vilela apresenta o espetáculo ‘Cauby, uma paixão’

Muita gente foi – e ainda é – apaixonada por Cauby Peixoto. E ele era apaixonado pela música e pelo Teatro Rival Refit, palco muito importante para a carreira do artista que ali viveu muitas emoções. Foi pensando nisso que o ator Diogo Vilela escolheu o teatro que comemora 89 anos em março para apresentar o espetáculo Cauby, uma paixão, um tributo a uma das mais lindas vozes da música brasileira.

“Sempre sonhei em trabalhar no Rival Refit muito em função do legado que o teatro representa. A emoção do show, que já era grande, ficou muito maior por ser nesse palco de resistência cultural tão significativo para o Cauby. Me sinto cumprindo um desejo inconsciente dele”, diz Diogo Vilela, que estará em cartaz nos próximos dias 3, 4 e 5.