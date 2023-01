Dino sugere que Bolsonaro será alvo de investigadores na volta ao Brasil

Ministro da Justiça, Flávio Dino deu uma entrevista ao canal MyNews. Na conversa, o auxiliar de Lula foi questionado sobre a prisão de Jair Bolsonaro por envolvimento nos atos terroristas do início do mês, em Brasília, e deixou no ar que o ex-presidente pode mesmo ser alvo de ações dos investigadores.

Eis o que disse Dino: “O ex-presidente da República é oficialmente investigado, a pedido do Ministério Público. Isso é um fato novo. Na sexta-feira, o Ministério Público pediu e o ministro Alexandre de Moraes deferiu a inclusão do Bolsonaro no inquérito que tramita no Supremo. Então, é claro, que nessa eventual chegada que vai ocorrer (de Bolsonaro ao Brasil), imagino que o Ministério Público vai pedir atos de investigação. Se o MP pediu a inclusão no inquérito, é óbvio a realização de atos de investigação”.

Na sequência, Dino disse que Bolsonaro é formalmente investigado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Ele tentou despistar sobre quais medidas serão adotadas pelos investigadores contra Bolsonaro. “Quais são esses atos, como vão ocorrer, se ele vai ser ouvido, eu não tenho ideia, mas nós temos um ex-presidente da República que é formalmente investigado por querer destruir a democracia brasileira”.

Dino é chefe da Polícia Federal e tem acesso a informações no governo sobre andamento das investigações contra os golpistas que tentaram destruir os poderes da República em nome de um golpe militar.