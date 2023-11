Dino se reúne com Lula no Alvorada e deve ser indicado ao STF

VEJA Mercado em Vídeo

A frustração com a Black Friday e entrevista com Luciano Sobral

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta segunda-feira, 27. A Black Friday de 2023 foi frustrante para boa parte do varejo brasileiro. O faturamento do comércio online caiu 15% na data em relação ao mesmo período de 2022, de acordo com um levantamento da ClearSale. As altas taxas de juros e o endividamento das famílias brasileiras são alguns dos fatores macroeconômicos que pesaram na balança. No outro lado do balcão, uma grave crise que atinge as varejistas locais. A semana deve ser marcada pela publicação de números de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, bem como pela expectativa de votação da reforma tributária e da LDO na Câmara dos Deputados. A Eneva propôs uma fusão com a Vibra. Diego Gimenes entrevista Luciano Sobral, economista-chefe da Neo Investimentos.