Dino enfrentará barulho, mas será aprovado no Senado, dizem aliados

Indicado por Lula ao STF, o ministro da Justiça, Flávio Dino, teve de enfrentar intenso fogo amigo de setores do petismo que atuavam para instalar na Corte o chefe da AGU, Jorge Messias. Acostumado aos embates políticos com a oposição bolsonarista, Dino venceu a disputa com outros pretendentes porque conseguiu convencer Lula de que tem o conhecimento e visão de mundo compatíveis com o que o petista espera de um ministro do Supremo.

Apesar de não ter um perfil claramente garantista, Dino segue a linha progressista e se aproxima do petismo em posições sobre diferentes temas em julgamento no STF.

Por sua forte atuação política desde o início do ano, quando monopolizou o noticiário sobre o 8 de janeiro, Dino será alvo de uma barulhenta oposição no Senado. Terá uma sabatina muito movimentada, mas, na avaliação de senadores governistas, não terá problemas para ser aprovado.

“Os senadores querem, em sua maioria, conhecer o candidato, saber o seu conhecimento jurídico e ter relação aberta para tratar de temas de interesse da sua região. Dino é um político. Mesmo retornando ao Judiciário, saberá conduzir tudo isso”, diz um senador governista.

Dino começa nesta terça uma longa caminhada de aproximação com o Senado. Viverá também o período crítico em que sua vida será completamente escrutinada por adversários políticos, interessados no seu fracasso como indicado ao Supremo. Nada, porém, que assuste o futuro ministro do Supremo.