Dino diz que senador queria tratar de armas, não alertar sobre ataque

O Radar mostrou nesta sexta que o senador Marcos do Val, integrante da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, decidiu pedir a convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino, no Senado, para que ele explique as razões da negligência do governo no esquema de segurança da Esplanada dos Ministérios, que não impediu o ataque terrorista do último domingo.

O senador diz que, três dias antes da quebradeira no Congresso, no STF e no Planalto, telefonou e enviou mensagens a Dino para tentar alertar o ministro. Do Val disse ao Radar que tinha informações de inteligência, por ser da comissão do Senado, e buscou Dino para avisar que o objetivo do ato era a invasão e destruição das sedes dos poderes da República.

Ao Radar, Dino apresentou uma versão diferente para a história do senador. O ministro da Justiça enviou prints de mensagens que recebeu de Do Val. No texto, o senador afirma “precisar com urgência de uma audiência com Dino” e informa que “a pauta é sobre o decreto do Lula sobre as armas”. Do Val também afirma ter “mais dois assuntos” a tratar com Dino e “uma grande sugestão para resolver definitivamente essa pauta dos armamentos”.

Como Dino não atendeu e a audiência solicitada pelo senador não ocorreu, será a palavra de um contra o outro na volta dos trabalhos do Congresso, quando Do Val promete confrontar Dino no Senado.